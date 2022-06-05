Об этом сообщило издание со ссылкой на информированный источник в испанском правительстве.

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Как отмечается, готовятся поставки батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Свои "потери" страна обновила более совершенной системой. Правительство Испании также может поставить Украине боевые танки Leopard A4 , которые в течение десяти лет находятся в резерве и являются частью партии, которую Германия продала стране еще в 1995 году.

Источники добавляют, что около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы нашим бойцам. Однако они отмечают, что для этого необходима определенная модернизация. Кроме этого, Испания также предложила научить наших военных правильно обращаться с танками.

Обратите внимание! Вооружение, предоставляемое ВСУ нашими партнерами – это один из определяющих факторов нашей будущей победы. Каждая боевая единица постепенно склоняет чашу весов на поле боя на нашу сторону.

Гаубицы из Норвегии уже на передовой

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, предоставленные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже активно используются на передовой. С их помощью наши воины метко поражают враждебные цели и уничтожают оккупантов.

Артиллеристы отметили, что эти гаубицы "созданы для людей" и значительно превосходят советские. В них руль вместо рычагов и коробка автомат, также здесь много мелких элементов, которые созданы для максимального удобства пользования оружием.

По сравнению с советскими аналогами у гаубиц М109А3 больший калибр и более мощный боеприпас. Эта гаубица способна поражать цели на расстоянии 22 километра, но использование активно-реактивных снарядов это расстояние увеличивается. Также артиллеристы отметили удобство зарядов: они герметичны и абсолютно идентичны.

Впечатляет! Украинские бойцы с легкостью за одну неделю овладели М109А3.

Большое контрнаступление ВСУ переносится

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают проводить контрнаступательные действия по определенным направлениям. Однако полномасштабное контрнаступление следует ожидать чуть позже.

Он объяснил, что на самом деле масштабное контрнаступление ожидалось в середине июня , но произошли изменения. Мол, западные партнеры, которые помогают Украине с вооружением, решили доказать принцип, что "обещанного 3 года ждут".