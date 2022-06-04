Похоже, что после провала плана захватить Украину российский диктатор Владимир Путин решил сразиться с бароном Мюнхгаузеном за титул главного сказочника. Иначе адекватно трактовать его заявления просто невозможно.

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Влажные мечты российского диктатора

В привычном для себя стиле Путин решил рассказать своим карманным пропагандистам о том, как хорошо все идет в войне против Украины и как он снова всех переиграл, а санкции – это прекрасно для российских производителей и вообще Россия процветает.

Один из вопросов ручных журналистов касался оружия, которое Соединенные Штаты Америки передают на вооружение ВСУ. Мол, что нам делать, если у Украины американское оружие.

Ответ Путина – это диагностическая головоломка для психиатров, найти решение которой вряд ли смогут даже гении этой области. В мозгу диктатора странным образом родилась картина, где ПВО его армии успешно справляется с американскими боеприпасами и оружием.

Наши средства ПВО "трещат" вооружение в Украине как орехи, уничтожены десятки,

– заявил он с жалкой гримасой, которая должна была свидетельствовать об уверенности.

Пока Путин фантазирует о "мощности" своей армии и ПВО, которых россияне уже потеряли 95 единиц, давайте вспомним, сколько всего уже "нащелкали" ВСУ. Следовательно, потери российских кафиров по состоянию на утро 4 июня;

31050 российских оккупантов;

1376 танков;

3 379 боевых бронированных машин;

680 артиллерийских систем;

207 реактивных систем залпового огня;

95 средств противовоздушной обороны;

210 самолетов;

175 вертолетов;

540 БПЛА;

122 крылатые ракеты;

13 кораблей и катеров;

2 337 автомобилей и цистерн;

52 единицы спецтехники.

Война России против Украины: последние события

ВСУ сражаются за полный контроль над Северодонецком. Бои продолжаются, враг бросает на штурм большие силы, но терпит неудачу.

Наступление на Изюм и Славянск может возобновиться. Оккупанты подтягивают свои силы и готовятся идти в атаку.

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