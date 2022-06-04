Об этом министр обороны Алексей Резников сказал во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.

Важно Большое контрнаступление в лучшем случае возможно в сентябре, – советник главы МВД

По словам Резникова, Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства.

Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году,

– сказал он.

Министр обороны напомнил о планах Кремля забрать все "их территории". Итак, как предположил Резников, следующими будут:

Польша,

страны Балтии,

Словакия и другие.

Поэтому Украина должна остановить Россию и сдерживать в будущем. Также министр обороны Украины выразил позицию, что российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.

Масштабное контрнаступление переносится

Вооруженные Силы Украины продолжают проводить контрнаступательные действия по определенным направлениям. Однако полномасштабное контрнаступление следует ожидать чуть позже. Об этом заявил Виктор Андрусив – советник главы Министерства внутренних дел. По его словам, большое контрнаступление будет возможно, по лучшим прогнозам, примерно в сентябре 2022 года.

Он объяснил, что на самом деле масштабное контрнаступление ожидалось в середине июня, но произошли изменения. Мол, западные партнеры, которые помогают Украине с вооружением, решили доказать принцип, что "обещанного 3 года ждут".

"Они снабжают нас оружием, но очень медленно. У нас есть запас советского вооружения и мы очень интенсивно воюем им. Если у нас есть эти запасы и нам еще к ним добавляют западное вооружение, то наша мощность очень сильно вырастает", – отметил советник министра внутренних дел.

Обратите внимание! В оперативном командовании "Юг" постоянно уверяют в том, что защитники проводят контрнаступательные действия там, где это необходимо и прилагают все усилия, чтобы помешать противнику продвинуться.

Именно поэтому ситуация с поставкой вооружения и подрывает большое контрнаступление в ближайшее время и переносит его на гораздо более долгое время, уверен Андрусив. Украине крайне необходимо большое количество западного вооружения и переход на их образцы, кроме танков, потому что их запас будет достаточным.

Потери врага в Украине колоссальные

С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы отправили в тот свет десятки тысяч российских захватчиков. Ряды "двухсотых" уже пополнили более 30 950 бойцов "второй армии мира". И эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага невозможно.

Кроме того, речь идет о тысячах уничтоженных вражеских машин. В частности, 1363 танка, 3354 боевых бронированных машин, 661 артиллерийскую систему, 207 реактивных систем залпового огня, 95 единиц средств ПВО, 2325 автомобилей и автоцистерн, а также 51 единица специальной техники.

А еще у врага стало на 210 самолетов, 175 вертолетов, 521 БПЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Андрусив рассказал детали о большом контрнаступлении ВСУ: смотрите видео