Соответствующие данные обнародовал украинский Генштаб. Эти цифры – приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
Украинские воины ударили "Байрактаром" по 2 российским танкам: эффектное видео
ВСУ умело уничтожают пришедшие на украинскую землю войска агрессора. Так, нашим защитникам удалось ликвидировать 30 950 оккупантов.
Источник:Генштаб ВСУ
Соответствующие данные обнародовал украинский Генштаб. Эти цифры – приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
Украинские воины ударили "Байрактаром" по 2 российским танкам: эффектное видео