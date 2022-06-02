Відповідні дані оприлюднив український Генштаб. Ці цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
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ЗСУ вправно нищать війська агресора, які прийшли на українську землю. Так нашим оборонцям вдалось ліквідувати... окупантів.
Відповідні дані оприлюднив український Генштаб. Ці цифри – приблизні через високу інтенсивність бойових дій.
Варто прочитати Українські воїни вдарили "Байрактаром" по 2 російських танках: ефектне відео