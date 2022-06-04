Схоже на те, що після провалу плану захопити Україну російський диктатор Володимир Путін вирішив позмагатися з бароном Мюнхгаузеном за титул головного казкаря. Інакше адекватно трактувати його заяви просто неможливо.

Читайте також Реально закінчити війну ще цього року, – Резніков

Вологі мрії російського диктатора

У звичному для себе стилі Путін вирішив розповісти своїм кишеньковим пропагандистам про те, як добре все йде у війні проти України та як він знову всіх переграв, а санкції – то прекрасно для російських виробників і взагалі Росія процвітає.

Одне з питань ручних журналістів стосувалося зброї, яку Сполучені Штати Америки передають на озброєння ЗСУ. Мовляв, що нам робити, якщо в України американська зброя.

Відповідь Путіна – це діагностична головоломка для психіатрів, знайти рішення якої навряд чи зможуть навіть генії цієї галузі. У мозку диктатора якимось дивним чином народилася картина, де ППО його армії успішно справляється з американськими боєприпасами та зброєю.

Наші засоби ППО "лускають" озброєння в Україні як горіхи, знищено десятки,

– заявив він з жалюгідною гримасою, яка б мала свідчити про впевненість.

Поки Путін фантазує про "потужність" своєї армії та ППО, яких росіяни вже втратили 95 одиниць, нумо пригадаймо, скільки всього вже "налускали" ЗСУ. Отож, втрати російських окупантів станом на ранок 4 червня;

31 050 російських окупантів;

1 376 танків;

3 379 бойових броньованих машин;

680 артилерійських систем;

207 реактивних систем залпового вогню;

95 засобів протиповітряної оборони;

210 літаків;

175 гелікоптерів;

540 БПЛА;

122 крилаті ракети;

13 кораблів та катерів;

2 337 автомобілів та цистерн;

52 одиниці спецтехніки.

Війна Росії проти України: останні події

ЗСУ б'ються за повний контроль над Сєвєродонецьком. Бої тривають, ворог кидає на штурм великі сили, але зазнає невдач.

Наступ на Ізюм та Слов'янськ може поновитися. Окупанти підтягують свої сили та готуються йти в атаку.

Дивіться відео до теми – Путін хоче "заморозити" війну проти України