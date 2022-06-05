Один из пожаров до сих пор не удалось потушить – пока огнеборцы пытаются его ликвидировать. Горит объект инфраструктуры.

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Последствия обстрелов Николаевщины

Как сообщалось, 4 июня в Николаевской области вспыхнули 6 пожаров. 2 из них вспыхнули в жилом секторе. Еще 2 пожара случились на открытых территориях: один в лесном урочище на площади 4 гектара, ликвидированный огнеборцами Галицыновской местной пожарной команды, второй – на открытой территории площадью 3 гектара на территории села Старая Богдановка Радсадовской территориальной громады.

Еще один пожар возник на инфраструктурном объекте. Угрозы распространения огня нет, но огонь еще не погасили. Уничтожено складское здание, повреждено еще одно.

Также в минувшие сутки спасатели изъяли один взрывоопасный предмет, найденный на улице местными жителями.

Пожары возникают не только от рук россиян

Важно заметить, что за прошедшие сутки на территории Николаевской области возникло 7 пожаров, не связанных с боевыми действиями. 4 пожара возникли в результате поджога сухой травы и мусора на открытых территориях в Первомайске и Сергеевском Вознесенском районе.

Как отметили в ГСЧС, особого внимания заслуживает случай, который произошел в Николаеве на улице Гетьмана Сагайдачного, где огонь из травы перекинулся на автомобильные покрышки.

Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя и получил ожоги. В состоянии средней тяжести пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение,

– говорится в сообщении.

Пожар на Николаевщине 4 июня: фото ГСЧС

Взрыв в Днепре, исторический скит Святогорской лавры превратился в пепел: последние пожары в Украине

Утром 4 июня кафиры выпустили крылатую ракету по территории сельскохозяйственного предприятия и складах в Одесской области, в результате чего вспыхнул пожар. Ранены два человека.

В Донецкой области россияне обстреляли исторический Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. На территории начался масштабный пожар. К вечеру скит сгорел дотла и от него остался только фундамент . Известно, что там находились около 300 человек , среди них люди с инвалидностью, пожилые люди и дети. Пока информация о пострадавших отсутствует.

3 июня в Днепре на одном из предприятий вспыхнул пожар. Сначала возгорание произошло в металлическом ангаре, затем там взорвались газовые баллоны. К сожалению, два человека погибли . Еще один госпитализирован в больницу.

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