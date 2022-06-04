Спасатели уже потушили пожар возникшего в результате удара здания и показали фото разрушений.

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О пожаре спасателей сообщили в 05:35, а уже в 06:05 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован. Детали включения устанавливаются.


Последствия ракетного удара по Одесской области

Отметим, что ночью в Одесской области произошла воздушная тревога. Об отбое объявили около 6 утра.


Пожарные потушили пожар в Одесской области после ракетного удара

Какая ситуация в Одесской области: последние новости

  • 4 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тоже напомнил , что угроза ракетных ударов никуда не исчезла. Она остается высокой. Несколько вражеских кораблей-носителей ракет есть в море, также есть надводные и большие десантные корабли.
  • В оперативном командовании "Юг" сообщали, что 3 июня средства ПВО сбили крылатую ракету над Одесщиной.
  • 2 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братсук сообщал, что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры".
  • В конце мая россияне тоже атаковали Одесщину. Они еще раз ударили по мосту через Днестровский лиман. Захватчики выпустили из самолетов Ту-22 ракеты типа Х-22.
  • Добавим, что в Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату . Как следствие, пострадали 3 правоохранителя. Злоумышленника и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием.