Спасатели уже потушили пожар возникшего в результате удара здания и показали фото разрушений.
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О пожаре спасателей сообщили в 05:35, а уже в 06:05 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован. Детали включения устанавливаются.
Последствия ракетного удара по Одесской области
Отметим, что ночью в Одесской области произошла воздушная тревога. Об отбое объявили около 6 утра.
Пожарные потушили пожар в Одесской области после ракетного удара
Какая ситуация в Одесской области: последние новости
- 4 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тоже напомнил , что угроза ракетных ударов никуда не исчезла. Она остается высокой. Несколько вражеских кораблей-носителей ракет есть в море, также есть надводные и большие десантные корабли.
- В оперативном командовании "Юг" сообщали, что 3 июня средства ПВО сбили крылатую ракету над Одесщиной.
- 2 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братсук сообщал, что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры".
- В конце мая россияне тоже атаковали Одесщину. Они еще раз ударили по мосту через Днестровский лиман. Захватчики выпустили из самолетов Ту-22 ракеты типа Х-22.
- Добавим, что в Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату . Как следствие, пострадали 3 правоохранителя. Злоумышленника и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием.