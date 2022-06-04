Спасатели уже потушили пожар возникшего в результате удара здания и показали фото разрушений.

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О пожаре спасателей сообщили в 05:35, а уже в 06:05 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован. Детали включения устанавливаются.



Последствия ракетного удара по Одесской области

Отметим, что ночью в Одесской области произошла воздушная тревога. Об отбое объявили около 6 утра.



Пожарные потушили пожар в Одесской области после ракетного удара

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