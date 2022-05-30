В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что кафиры выпустили из самолетов Ту-22 ракеты Х-22.

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Новые повреждения моста

Одна из ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако вторая попала в мост через Днестровский лиман. Заметим, что мост не работал после предыдущих атак.

Атаку подтверждал и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко . По его словам, мост получил дополнительные повреждения. К счастью, пострадавших нет.

Предварительные удары по мосту

Российские войска уже неоднократно атаковали мост, ведущий из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы. Впервые это произошло 26 апреля. Тогда мост получил повреждение, в частности пострадал железнодорожный путь.

На следующий день, 27 апреля, россияне вторично атаковали мост . После этого остановить его эксплуатацию и начали проводить ремонтные работы. Укрзализныця ограничила маршрут пригородных поездов в направлении Одесса – Белгород-Днестровский.

2 мая кафиры третий раз обстреляли мост через Днестровский лиман. Обошлось без пострадавших.

10 мая кафиры в четвертый раз уложили по мосту через Днестровский лиман.

Уже 17 мая россияне снова дважды попали в мост. Он поврежден настолько, что ремонт потребует много времени и затрат.

Почему кафиры обстреливают мост

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснял, что мост через Днестровский лиман важен для российских оккупантов.

Он обеспечивает логистическую связь между южными районами и основной частью региона. Потому и россияне никак не могут оставить его в покое.

Кстати, ночью 30 мая жители Одесщины слышали звуки взрывов. На Юге была длительная воздушная тревога. В Офисе Президента тоже сообщали об ударе по мосту. Ударная волна повредила частные дома вблизи места удара.