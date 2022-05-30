В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти випустили з літаків Ту-22 ракети Х-22.

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Нові пошкодження мосту

Одну з ракет знищили сили протиповітряної оборони, однак друга влучила у міст через Дністровський лиман. Зауважимо, що міст не працював ще після попередніх атак.

Атаку підтверджував і глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. За його словами, міст зазнав додаткових пошкоджень. На щастя, постраждалих немає.

Попередні удари по мосту

Російські війська вже неодноразово атакували міст, що веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси. Вперше це сталось 26 квітня. Тоді міст зазнав пошкодження, зокрема постраждала залізнична колія.

Наступного дня, 27 квітня, росіяни вдруге атакували міст. Після цього призупинити його експлуатацію та почали проводити ремонтні роботи. Укрзалізниця обмежила маршрут приміських потягів на напрямку Одеса – Білгород-Дністровський.

2 травня окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман. Обійшлось без постраждалих.

10 травня окупанти вчетверте вгатили по мосту через Дністровський лиман.

Вже 17 травня росіяни знову двічі поцілили в міст. Він пошкоджений настільки, що ремонт потребуватиме багато часу й витрат.

Чому окупанти обстрілюють міст

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук пояснював, що міст через Дністровський лиман важливий для російських окупантів.

Він забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною регіону. Тому й росіяни ніяк не можуть залишити його в спокої.

До слова, вночі 30 травня жителі Одещини чули звуки вибухів. На Півдні була тривала повітряна тривога. В Офісі Президента теж повідомляли про удар по мосту. Зазначили, що ударна хвиля пошкодила приватні будинки поблизу місця удару.