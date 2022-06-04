Рятувальники вже загасили пожежу будівлі, яка виникла внаслідок удару, й показали фото руйнувань.

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Про пожежу рятувальників повідомили о 05:35, а вже о 06:05 пожежа була локалізована, ще за півгодини – ліквідована. Деталі влчання встановлюються.



Наслідки ракетного удару по Одещині

Зазначимо, що вночі в Одеській області була повітряна тривога. Про відбій оголосили близько 6 ранку.



Пожежники загасили пожежу на Одещині після ракетного удару

Яка ситуація на Одещині: останні новини

4 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук теж нагадав, що загроза ракетних ударів нікуди не зникла. Вона залишається високою. Декілька ворожих кораблів-носіїв ракет є в морі, також є надводні та великі десантні кораблі.

В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що 3 червня засоби ППО збили крилату ракету над Одещиною.

2 червня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братсук повідомляв, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".

Загалом відомо, що агресор в Чорному морі станом на 1 червня зосередив 3 кораблі. Також вороги витягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі. Там окупанти, ймовірно, хочуть їх полагодити.

Наприкінці травня росіяни теж атакували Одещину. Вони вкотре вдарили по мосту через Дністровський лиман. Загарбники випустили з літаків Ту-22 ракети типу Х-22.

Вночі 30 травня жителі Одещини чули звуки вибухів. На Півдні була тривала повітряна тривога. В Офісі Президента теж повідомляли про удар по мосту. Зазначили, що ударна хвиля пошкодила приватні будинки поблизу місця удару.

Додамо, що в Одесі чоловік під час затримання підірвав гранату. Як наслідок, постраждали 3 правоохоронців. Зловмисника та його співмешканку підозрюють у махінаціях зі зброєю.

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