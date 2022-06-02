Про 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Згідно з повідомленнями українських військових, зараз їх вже 3.

До теми У Чорному морі збільшилася кількість кораблів, які можуть завдавати ракетних ударів по Україні

За словами Братчука, відповідно зі збільшенням кількості цих російських кораблів-носіїв зростає й загроза.

Збільшуються ризики відповідні завдавання ракетних ударів з акваторії Чорного моря,

– зазначив речник ОВА.

Як розповів Братчук, загалом ситуація на Одещині є контрольованою та спокійною. Найбільшою загрозою, як це було й раніше, залишаються саме ракетні атаки з боку російських загарбників.

"Ми говоримо першочергово про використання росіянами стратегічної авіації, про ті ракети радянського зразка, які вони жбурляють на Одещину й не лише у наш регіон", – додав речник ОВА.

Ситуація у Чорному морі: останні новини

За даними Оперативного командування "Південь", у Чорному морі 1 червня зросла кількість суден, які можуть загрожувати ракетними обстрілами. Водночас десантних суден не зафіксували.

Сергій Братчук розповів, що росіяни не лише блокують Чорне море для судноплавства, а й мінують його акваторію. Однак українським ВМС вдалося знешкодити плаваючу ворожу міну. Наші захисники підірвали її у морі.

Російські війська активізуються навколо Зміїного. Вони розташовують на острові зенітні ракетно-гарматні комплекси. Ймовірно, у такий спосіб окупанти хочуть обстрілювати узбережжя Одещини та захистити свої кораблі від ураження ЗСУ.

Росіяни затримали у Чорному морі 2 турецькі рибальські човни, на якому було 12 осіб. Вони конфіскувала рибу й при цьому оштрафували рибалок на 30 000 доларів.

Росія продовжує нехтувати нормами міжнародного Морського права. Корабельні угруповання країни-агресорки не припиняють блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій.

У Чорному та Азовському морях масово гине фауна. Це відбувається через російське вторгнення.

Братчук розповів про ситуацію на Одещині: дивіться відео