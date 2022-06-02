Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники зауважили, що росіяни не знаходять сил та підтримки для створення нових ударних угруповань. Тому вороги намагаються компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами.

Цікаво На Півдні росіяни атакували позиції ЗСУ з гелікоптерів Мі-8

У Чорному морі стало більше російських кораблів

В акваторії Чорного моря зросла до 3 кількість кораблів, які погрожують ракетними ударами. Водночас десантних суден не зафіксували.

Рашисти відтягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати,

– зауважили в ОК "Південь".