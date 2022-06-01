Потужні хвилі зірвали міни з якорів. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 1 червня.
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Одну міну віднесло до берега Одеської області. Там її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських Сил, іншу міну наші воїни підірвали просто в морі.
Останні новини від Генштабу про ситуацію в морі
- В акваторії Чорного моря перебуває російський фрегат з крилатими ракетами "Калібр". Судно готове атакувати ракетами територію України. Тому зберігається загроза авіаударів. Зауважимо, всі інші кораблі з ракетами ворог скерував до тимчасово окупованого Криму.
- У Чорному та Азовському морі судна ворожого Чорноморського флоту продовжують блокувати судноплавство.
Яка ситуація на головних напрямках війни
- На Слов'янському напрямку окупанти перегрупували свої війська. У районі Довгенько їм довелося відвести окремі підрозділи на відновлення.
- Основні зусилля на ведення наступу ворог докладає на Донецькому напрямку. Росіяни гатять по позиціях українських військових з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Щоб відновити логістичне постачання залізничною гілкою Куп'янськ – Лиман, окупанти відремонтували залізничний міст біля Куп'янська.
- Активні бойові дії тривають у напрямку Лиман – Старий Караван.
- Окремі російські підрозділи досягли успіху під час штурму Сєвєродонецького напрямку. Зараз окупанти закріпляються в центрі міста.
- На Бахмутському напрямку росіяни намагаються відтіснити українські підрозділи з позицій біля Білогорівки та Врубівки.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога спрямовані на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони.
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