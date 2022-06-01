Кузови вантажівок закриті. В машинах переважають кримські номери та Краснодарського краю, близько 15% – із Санкт-Петербурга та Ленінградської області.

До теми Росія використовує продовольчу кризу, щоб тиснути та звинувачувати Захід, – британська розвідка

Водії зізнались, що везуть крадене зерно

Вантажівки зупиняються біля придорожніх кафе. Один із водіїв, з яким поговорили журналісти, розповів, що везуть українське зерно до Севастополя. Однак не сказав, з якої саме окупованої області Півдня України вкрали зерно.

Протягом кількох годин журналісти нарахували близько 30 вантажівок, що рухались від Джанкоя у напрямку Сімферополя, та понад 10 – у напрямку від Сімферополя до Севастополя.

Частина машин перед Сімферополем звернули на трасу "Таврида" та поїхали у бік Керчі.



Вантажівки з вкраденим зерном / Фото "Крим Реалії"

Росія блокує українські порти та краде зерно

Російські окупанти продовжують блокувати наші порти та красти зерно. Уже відомо, що вони вивезли 100 тисяч тонн зерна із Луганщини. Його так само везли до окупованого Криму. Цього запасу мало б вистачити на кілька років.

Через це світу загрожує продовольча криза, зокрема в африканських країнах. Річ у тім, що Україна – один з найбільших експортерів зерна. Від цього постачання залежать 400 мільйонів осіб.

У ЄС кажуть, що допоможуть Україні з експортом зерна. Для цього створять "коридори солідарності". Зокрема, аби запобігати продовольчій кризі, з експортом Україні допомагають і США.

Україна пропонує дипломатичний шлях для вирішення проблеми. Проте розглядають і військову деблокаду портів, тому уряд продовжує звертатись до партнерів із відповідними запитами щодо зброї.

Весь цивілізований світ відмовляється купувати в Росії крадене зерно. Тому загарбники вивозять його до Сирії. Україна просить Туреччину втрутитись та заборонити перевезення вантажів із вкраденим зерном через Босфор.