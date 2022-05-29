Військова розвідка Великої Британії викрила Росію у маніпулюванні фактами на прикладі блокади морських портів України.

Увага Україна має достатньо зерна, щоб прогодувати себе до кінця року, – ОП

Що сталось

Мова про те, що 25 травня російське МЗС заявило, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Він також закликав Україну розмінувати акваторію навколо Одеського порту, щоб зробити можливим проходження кораблів.

Прохання до України щодо розмінування відповідає основному принципу сучасної російської стратегії перемовин: введення альтернативних наративів, навіть непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії,

– йдеться у повідомленні розвідки.

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У британській розвідці нагадали, що Україна була вимушена використати морські міни через загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря.

Росія готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для власних політичних цілей, а потім звинувачувати у проблемах Захід,

– наголосили британці.

Крім цього, у розвідці дійшли висновку, що спроби Росії домогтися зниження жорсткості міжнародних санкцій підкреслює шкоду, які вони завдають режиму.

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