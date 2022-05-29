Військова розвідка Великої Британії викрила Росію у маніпулюванні фактами на прикладі блокади морських портів України.
Увага Україна має достатньо зерна, щоб прогодувати себе до кінця року, – ОП
Що сталось
Мова про те, що 25 травня російське МЗС заявило, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Він також закликав Україну розмінувати акваторію навколо Одеського порту, щоб зробити можливим проходження кораблів.
Прохання до України щодо розмінування відповідає основному принципу сучасної російської стратегії перемовин: введення альтернативних наративів, навіть непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії,
– йдеться у повідомленні розвідки.
Росія маніпулює начебто не вона винна у блокаді
У британській розвідці нагадали, що Україна була вимушена використати морські міни через загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря.
Росія готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для власних політичних цілей, а потім звинувачувати у проблемах Захід,
– наголосили британці.
Крім цього, у розвідці дійшли висновку, що спроби Росії домогтися зниження жорсткості міжнародних санкцій підкреслює шкоду, які вони завдають режиму.
Росія блокує українські порти: коротко про головне
- Від дій Росії залежить доля урожаїв влітку 2022 року. Окупанти продовжують блокувати наші порти та красти зерно. Відомо, що російські загарбники вивезли уже щонайменше 100 тисяч тонн зерна із Луганщини до тимчасово окупованого Криму.
- У ЄС повідомили, що допоможуть нашій державі з експортом зерна. Для цього створять "коридори солідарності". Зокрема, аби запобігати продовольчій кризі, з експортом Україні допомагають і США.
- Україна також активно співпрацює із Польщею. Окрім цього, допомогти розблокувати постачання зерна з України пообіцяли прем'єр-міністр Борис Джонсон та президент Туреччини Реджеп Ердоган.
- Зокрема, американське видання Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що Туреччина уже веде переговори з Україною та Росією. Їхня тема – відкриття коридорів для експорту українського зерна через протоку Босфор.
- Україна пропонує дипломатичний шлях для вирішення блокади українських портів. Проте розглядається і військовий шлях. Тому уряд продовжує звертатись до партнерів із відповідними запитами щодо зброї.
Дивіться відео про те, як росіяни вивозять зерно та метал з окупованого Маріуполя: