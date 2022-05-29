Военная разведка Великобритании разоблачила Россию в манипулировании фактами на примере блокады морских портов Украины.

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Что случилось

Речь о том, что 25 мая российский МИД заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Он также призвал Украину разминировать акваторию вокруг Одесского порта, чтобы сделать возможным прохождение кораблей.

Просьба к Украине по разминированию соответствует основному принципу современной российской стратегии переговоров: введение альтернативных нарративов, даже неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории,

– говорится в сообщении разведки.

Россия манипулирует вроде бы не виновата в блокаде

В британской разведке напомнили, что Украина была вынуждена использовать морские мины из-за угрозы десантных нападений России с Черного моря.

Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность для собственных политических целей, а затем обвинять в проблемах Запад,

– подчеркнули британцы.

Кроме этого, в разведке пришли к выводу, что попытки России добиться снижения жесткости международных санкций подчеркивает ущерб, который они наносят режиму.

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