Украина усиливает сотрудничество по экспорту с одним государством. Об этом 24 каналу сказал заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
К теме Россияне уже торгуют краденым украинским зерном, спрос есть, – KSE
Однако нарастает новая проблема – невозможно хранить новый урожай, все хранилища заполнены. Потому и нужно решить вопрос с налаживанием экспорта.
Вместе с тем, по сравнению с мартом 2022 года, по состоянию на май, количество экспорта несколько выросло. Например, в апреле экспортировали по железной дороге, автодорогам и морю более 1 миллиона тонн зерновых. В марте это было всего 200 тысяч тонн.
Последствия блокировки экспорта зерна
Прежде государство не получает валютной прибыли, а это значительные поступления.
"За эти деньги не только аграрии имеют возможность работать, за них фактически живет страна. Поэтому, прежде всего, это финансовые потери, которые важны для обеспечения Вооруженных Сил всем необходимым", – отметил Марчук.
Украина не останется без продовольствия: но хватит ли для мира: смотрите видео