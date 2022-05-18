Тож Україна посилює співпрацю щодо експорту з однією державою. Про це 24 каналу сказав заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
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Однак наростає нова проблема – неможливо зберігати новий урожай, усі сховища заповнені. Тому й потрібно розв'язати питання з налагодженням експорту.
Разом з тим, у порівнянні з березнем 2022 року, станом на травень, кількість експорту трохи зросла. Наприклад, у квітні експортували залізницею, автошляхами та морем понад 1 мільйон тонн зернових. У березні це було лише 200 тисяч тонн.
Наслідки від блокування експорту зерна
Насамперед держава не отримує валютного прибутку, а це значні надходження.
"За ці гроші не лише аграрії мають можливість працювати, за них фактично живе країна. Тож насамперед це фінансові втрати, які важливі для забезпечення Збройних Сил усім необхідним", – зазначив Марчук.
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