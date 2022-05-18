Тож Україна посилює співпрацю щодо експорту з однією державою. Про це 24 каналу сказав заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Європейський Союз допоможе вивезти українське зерно. Для цього створять "коридори солідарності". Аграрій наголосив, що це додатковий інструмент для відкриття у західних регіонах України додаткових точок проходження зернових не лише залізницею, а й вантажними автомобілями, щоб мати окремий прохід. Водночас співпраця з Польщею посилюється для того, щоб з їхнього боку були спрощені умови бюрократичного проходження вантажів. Вони збільшать кількість працівників їхньої Держпродспоживслужби, аби контролювати якість,

– зазначив Марчук. Він сподівається, що у цих умовах вдасться збільшити перевезення зернових хоча б до 2 – 2,5 мільйона тонн зернових у наступні місяці. Хоча кожного місяці до війни експортували приблизно 5 мільйонів тонн Чорним морем. Скільки Україна експортувала зерна в березні – квітні

Однак наростає нова проблема – неможливо зберігати новий урожай, усі сховища заповнені. Тому й потрібно розв'язати питання з налагодженням експорту.

Разом з тим, у порівнянні з березнем 2022 року, станом на травень, кількість експорту трохи зросла. Наприклад, у квітні експортували залізницею, автошляхами та морем понад 1 мільйон тонн зернових. У березні це було лише 200 тисяч тонн.

Наслідки від блокування експорту зерна

Насамперед держава не отримує валютного прибутку, а це значні надходження.

"За ці гроші не лише аграрії мають можливість працювати, за них фактично живе країна. Тож насамперед це фінансові втрати, які важливі для забезпечення Збройних Сил усім необхідним", – зазначив Марчук.

Довідка. Щороку від експорту зернових Україна отримувала приблизно від 45% усього прибутку у валюті. Аграрний сектор – це 20% ВВП країни.

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