Такое заявление 18 мая сделал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его выступление в штаб-квартире ООН.

Заметьте Вопрос, занимающий 80% времени – Сольский о поисках решения, как экспортировать зерно из Украины

Почему все за это платят

В этот день состоялась встреча ООН министерского уровня, которую инициировали США. Министр подчеркнул, что до 24 февраля Украина экспортировала через свои морские порты 5 миллионов тонн зерна в месяц. Однако Россия блокировала морские пути нашего экспорта.

Следовательно, от 24 февраля на мировой рынок не попали уже более 20 миллионов тонн зерна и других культур. Речь идет об урожае, который был выращен в 2021 году. Однако под угрозой не только он, но и два следующих:

нынешней – Украина соберет ориентировочно только 50% из них;

урожай 2023 года – фермеры не могут сеять озимую пшеницу в привычных объемах.

Хочу подчеркнуть, что из-за дефицита зерна и инфляции каждая страна в мире уже платит цену за агрессию России против Украины. Рост цен на продукты питания уже ощутили или ощутят граждане всех стран мира, в том числе и развитых,

– сказал Сольский.

Он добавил, что по состоянию на 18 мая цены пшеницы и кукурузы на мировом рынке уже выросли более чем на 20%. Именно это и послужило причиной удорожания основных пищевых продуктов.

Миру угрожают голод и массовая миграция

Еще месяцем ранее в ООН предупреждали, что миру чревато увеличение уровня голода и, как следствие, массовая миграция. Это вызвано тем, что от украинского зерна зависели более 400 миллионов человек.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что расходы на питание уже начали резко расти. Его программа за 3 месяца вторжения упустила возможность обеспечить питанием 4 – 5 миллионов человек.

А 30 марта представитель Украины при ООН Сергей Кислица указал на схожесть Путина со Сталиным. Ведь этот диктатор прошлого века также использовал продовольствие, как оружие.

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