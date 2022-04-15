Среди вариантов – экспорт зерна по железной дороге, однако таким образом удается перевозить существенно меньше продукции. Об этом министр аграрной политики Николай Сольский заявил в интервью.

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Из-за войны порты не работают

Основным способом вывоза зерна до полномасштабной войны были порты, однако теперь они не работают. Морским путём удавалось вывозить до 5 миллионов зерна в месяц. Николай Сольский отметил, что сейчас у Украины 20 миллионов тонн зерна из прошлогоднего урожая для экспорта. Поэтому сейчас на вопросе путей для вывоза продукции сейчас фактически и сосредоточится Министерство аграрной политики

Прежде всего, вопрос, который занимает 80% времени, – это решение того, как вывозить зерно сейчас из Украины. До войны в месяц было около 5 миллионов тонн экспорта через украинские порты. Пока порты в Одессе, Николаеве по понятным причинам не могут работать, а куда-то вывозить надо,

– насладился Сольский.

Министр отметил, что сейчас альтернативным вариантом является перевозка зерна по железной дороге, однако в марте удалось вывезти всего 200 тонн. Однако экспорт зерна важен, поскольку это доход для аграриев, средства на новую посевную и арендную плату и т.д.

Поэтому Минагрополитики, Мининфраструктуры и Укрзализныця работают над тем, чтобы упростить транзиты и вывозить до полутора миллионов тонн зерна в месяц.

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