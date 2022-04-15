Серед варіантів – експорт зерна залізницею, однак таким чином вдається перевозити суттєво менше продукції. Про це міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив в інтерв'ю.

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Через війну порти не працюють

Основним способом вивезення зерна до повномасштабної війни були порти, однак тепер вони не працюють. Морським шляхом вдавалося вивозити до 5 мільйонів зерна на місяць. Микола Сольський зазначив, що зараз в України є 20 мільйонів тонн зерна з минулорічного урожаю для експорту. Тому зараз на питанні шляхів для вивезення продукції зараз фактично і зосереджегне Міністерство агррарної політики

Передусім, питання, яке займає 80% часу – це вирішення того, як вивозити зерно зараз з України. До війни в місяць було близько 5 мільйонів тонн експорту через українські порти. Наразі порти в Одесі, Миколаєві із зрозумілих причин не можуть працювати, а кудись вивозити треба,

– насолосив Сольський.

Міністр зазначив, що зараз альтернативним варіантом є перевезення зерна залізницею, однак у березні вдалося вивезти лише 200 тонн. Однак експорт зерна є важливим, оскільки це дохід для аграріїв, кошти на нову посівну та орендну плату тощо.

Тому Мінагрополітики, Мінінфраструктури та Укрзалізниця працюють над тим, щоб спростити транзити та вивозити до півтора мільйона тонн зерна на місяць.

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