Согласно информации, во время разговора они поделились обеспокоенностью продолжающимся наступлением России на Украину и его дальновидными последствиями для безопасности и стабильности мира.

Важно Россия уже не знает, как оправдать блокировку портов: говорит о вывозе зерна в страны НАТО

Поэтому Джонсон и Эрдоган договорились работать вместе, чтобы открыть важные пути поставок украинских зерновых запасов и смягчить рост мировых цен на продовольствие.

Расширение стран НАТО

Премьер-министр отметил угрозу, которую представляет Россия для ее европейских соседей. Также подчеркнул, что Финляндия и Швеция будут ценным дополнением к НАТО.

Кроме того, он призвал президента Эрдогана сотрудничать с коллегами из Швеции, Финляндии и НАТО для решения любых проблем в преддверии саммита в Мадриде.

Сфера обороны

Лидеры Великобритании и Турции отметили растущее партнерство между странами в сфере обороны, безопасности и торговли. Борис Джонсон отметил, что за 2021 год товарооборот между государствами вырос на 3 млрд фунтов стерлингов.

Блокировка украинского зерна: последние новости

В Организации Объединенных Наций крайне озабочены подготовкой России к массовому наступлению на востоке и юге Украины. Это ведь только продолжит блокировку морских портов нашей страны. Следовательно, в мире может начаться глобальная продовольственная катастрофа, массовая миграция и политическая нестабильность. Ведь Украина является одним из самых крупных экспортеров агропродукции планеты.

Посол Украины в Турции призвал турецкое правительство запретить перевозку грузов с украденным украинским зерном через Босфор. Украина пытается доказать, что российские военные воруют пшеницу и другие товары с оккупированных территорий Украины, после чего перевозят их грузовиками в Крым для экспорта.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что в случае отсутствия нового украинского урожая в мире будет продовольственная паника. Сейчас международные партнеры переплачивают за зерно.

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