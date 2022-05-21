Згідно з інформацією, під час розмови вони поділилися стурбованістю триваючим наступом Росії на Україну та його далекосяжними наслідками для безпеки та стабільності світу.

Важливо Росія вже не знає, як виправдати блокування портів: каже про вивіз зерна у країни НАТО

Саме тому Джонсон та Ердоган домовилися працювати разом, щоб відкрити важливі шляхи постачання українських зернових запасів та пом’якшити зростання світових цін на продовольство.

Розширення країн НАТО

Прем’єр-міністр наголосив на загрозі, яку представляє Росія для її європейських сусідів. А також підкреслив, що Фінляндія та Швеція будуть цінним доповненням до НАТО.

Крім того, він закликав президента Ердогана співпрацювати з колегами зі Швеції, Фінляндії та НАТО для розв'язання будь-яких проблем напередодні саміту в Мадриді.

Сфера оборони

Лідери Великої Британії та Туреччини наголосили на зростаючому партнерстві між країнами у сфері оборони, безпеки та торгівлі. Борис Джонсон зазначив, що за 2021 рік товарообіг між державами зріс на 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Блокування українського зерна: останні новини

В Організації Об'єднаних Націй вкрай занепокоєні підготовкою Росії до масового наступу на сході та півдні України. Адже це лише продовжить блокування морських портів нашої країни. Відтак у світі може початися глобальна продовольча катастрофа, масова міграція та політична нестабільність. Адже Україна є одним із найбільших експортерів агропродукції планети.

Посол України в Туреччині закликав турецький уряд заборонити перевезення вантажів із вкраденим українським зерном через Босфор. Україна намагається довести, що російські військові крадуть пшеницю та інші товари з окупованих територій України, після чого перевозять їх вантажівками до Криму для експорту.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що в разі відсутності нового українського врожаю з портів у світі буде продовольча паніка. Зараз міжнародні партнери переплачують за зерно.

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