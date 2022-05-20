Так зване російське міністерство закордонних справ вже давно перетворилося на поширювача фейків. Тільки воно має декілька рівнів. На міжнародному рівні цим займається глава цього відомства Сергій Лавров. В ООН кремлівську брехню поширює Василь Небензя. А от для звичайних російських обивателів є Марія Захарова.

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Сам вона вирішила в черговий раз полякати всіх "київським режимом", "НАТО" та "нацизмом". Зважаючи, що робила це вона як речниця МЗС та й на державному каналі, то це є й позицією всієї російської влади.

Цього разу вона не знайшла нічого кращого, аніж прокоментувати вивіз Україною зерна в країни НАТО. І нібито саме за це продовольство Україна отримує гроші та зброю від НАТО. "Це не нацизм, це щось страшніше", – переконана Захарова.

Правда при цьому Марія Захарова вирішила опустити багато незручних для Росії питань в цій ситуації. А також продемонструвати своє неуцтво в економічних питаннях.

Саме Росія блокує українські порти на Чорному та Азовському морях

Наша держава не має можливості вивозити навіть минулорічний урожай. Адже саме через порти відбувалася торгівля продовольством. Тепер вони заблоковані російськими окупантами.

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Залізниця та автомобільне сполучення не здатні повною мірою справитися з втратою портів та покрити ті об'єми продовольства, які продавалися. І через це світ може очкувати на гуманітарну кризу.

"Щось більш страшне – це брехня, з якою вона повідомляє на весь світ оцю версію. Насправді через блокаду портів весь світ може відчути голод. і єдиний спосіб цього уникнути – це розблокувати Україну з Чорного моря. Але замість того, щоб це зробити, Росія вигадує чергову маячню про начебто вивезення зерна з Україну до країн НАТО", – відзначив журналіст Сергій Лещенко.

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Це те зерно, яке передбачалося для місцевих мешканців, а не на продаж. Натомість окупанти вирішили доставити його через окупований Крим на материкову Росію. А частину продати. Правда ніхто не хоче купувати крадене зерно, тому російські кораблі ніяк не можуть знайти порт для його розвантаження.

Відколи це торгівля продовольством є "страшніше неонацизму"?

Сама Захарова відзначає, що Україна за це отримує гроші. Чи на думку російських пропагандистів, Україна не може вести міжнародну торгівлю продовольством.

Чи їх турбує те, що в обмін на продовольство, Україна отримує сучасне озброєння? Це називається бартер. Росія теж до такого вдавалася, коли обмінювала зброю в обмін на продовольство. При цьому в обидві сторони. Для прикладу, в 1999 році Україна передала Росії важкі бомбардувальники та крилаті ракети в обмін на списання газового боргу в розмірі 275 мільйонів доларів. А вже у 2015 році тодішній російський прем'єр Дмитро Мєдвєдєв заявляв, що Росія розглядає можливість продажу танків в Таїланд в обмін на продовольство. У 2021 році Росія могла продати свої літаки Су-35 в Індонезію теж в обмін на продовольство, але в останній момент сторони не домовилися.

Чи все-таки Росію турбує те, що Україна отримує зброю від країн НАТО? Саме завдяки їй вдається ефективніше знищувати окупантів. Тоді це продовження виправдання для російських виборців про те, чому Росія зазнає краху у війні проти України.