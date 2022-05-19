Три аксіоми війни

Саме заради цих матеріалів, що компрометують, московити погодилися зберегти життя оборонців Маріуполя. Закарбуйте три речі.

Актуальне Нам дуже пощастило, що вони серед нас є, і дуже шкода, що вони нам потрібні

1. У полоні говорять всі. Особливо в полоні у нелюдських режимів, які здатні катувати так, що заговорять навіть мертві.

2. Ротом полоненого говорить не він сам, а окупант. Будь-які сказані в полоні на камеру слова не мають і найменшої ваги. Люди це роблять для того, щоб вижити. Ніхто не має морального права дорікнути їм.

3. Жодні слова не перекреслять факти. А факти в тому, що захисники Маріуполя здійснили подвиг, утримуючи позиції в повному оточенні більше 80 днів. Без артилерії, авіації. З мінімумом бронетехніки і критчно обмеженим боєзапасом.

Схоже Живи, "Азов": якою буде нова сторінка легенди російсько-української війни

Нація Героїв

У московитів немає жодного співставного прикладу воїнської звитяги не тільки за цю війну, а за всю історію їхніх воєн. Жодна подія, яка відбудеться в полоні не перекреслить і не кине ні найменшої тіні на подвиг захисників Маріуполя.

Україна переможе. Просто зараз в нашій армії воюють сотні тисяч Героїв. Кожен з них міг би опинитися на місці оборонців Маріуполя і теж стати легендою. Кожен з них незламний. Кожен готовий до подвигу. Бо ми боронимо свою землю і немає сили, яка нас із нашої землі посуне.

До теми – захисник "Азовсталі" співає переможну пісню Євробачення "Стефанія": дивіться відео