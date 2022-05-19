Три аксиомы войны

Именно ради этих компрометирующих материалов московиты согласились сохранить жизнь защитников Мариуполя. Запомните три вещи.

Актуальное Нам очень повезло, что они среди нас есть, и очень жаль, что они нам нужны

1. В плену говорят все. Особенно в плену у бесчеловечных режимов, способных истязать так, что заговорят даже мертвые.

2. Ртом пленника говорит не он сам, а оккупант. Любые сказанные в плену на камеру слова не имеют ни малейшего веса. Люди это делают для того, чтобы выжить. Никто не имеет морального права упрекнуть их.

3. Никакие слова не перечеркнут факты. А факты в том, что защитники Мариуполя совершили подвиг, удерживая позиции в полном окружении более 80 дней. Без артиллерии, авиации. С минимумом бронетехники и критически ограниченным боезапасом.

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Нация Героев

У московитов нет ни одного сопоставимого примера воинской победы не только за эту войну, а за всю историю их войн. Ни одно событие, которое состоится в плену, не перечеркнет и не бросит ни малейшей тени на подвиг защитников Мариуполя.

Украина победит. Прямо сейчас в нашей армии воюют сотни тысяч Героев. Каждый из них мог бы оказаться на месте защитников Мариуполя и стать легендой. Каждый из них несокрушимый. Каждый готов к подвигу. Ибо мы защищаем свою землю и нет силы, которая нас с нашей земли сдвинет.

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