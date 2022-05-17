Слава і звитяга

Щоб усі ті принципи на яких базується феноменальна боєздатність "Азова" – націоналістична ідеологія та порядки ОУН, НАТОвська система управління та бойового застосування, сержантська школа, курси підготовки офіцерів, висока мотивація та ініціатива бійців – все це було організоване саме в армії, щоб наблизити нашу перемогу.

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Впевнений, добровольці в таку бригаду прийдуть – нам потрібні штурмові частини для наступу та активної оборони. Тим більше, що у складі ЗСУ діють п'ять "азовських" батальйонів.

Щоб увесь світ бачив – ми вдячні "Азову" за цей історичний подвиг, і ми зробимо "Азов" ще більшим, ще сильнішим, ще потужнішим, і ворог ніколи не зможе знищити "Азов", який став одним із символів українського бойового духу та звитяги.

Герої потрібні живими

Щоб, коли буде наказ виконувати надважкі завдання навіть за великої переваги ворога, бійці знали, що їхній подвиг буде увічнено українським народом. Щоб родини та побратими тих, хто загинув і тих, хто втратив здоров'я, знали – народ та держава високо цінує подвиг Героїв, ми високо поважаємо те, що вони зробили, рятуючи до кінця усіх нас.

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Щоб кожен з нас бачив – ми не забудемо пам'ять загиблих – і тому ми зробимо все, щоб урятувати живих, де б вони не були та за будь-якої можливості. Живи, "Азов"!

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