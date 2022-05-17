Вибріковий тероризм

І це не цинічна брехня, а така ж чиста правда, як "денацифікація" та "демілітаризація фашистів та наркоманів, які засіли у Києві". Адже встигли вдарити за півгодини до неминучого нападу, закрили грудьми матінку-Росію!

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А проти Швеції та Фінляндії в НАТО – ну, які заперечення! Все ок. Нехай собі йдуть… Виборгу приготуватися, панове росіяни. Ваша країна не має сусідів, з якими б не було територіальних конфліктів. Якщо ви поряд – це вже конфлікт.

Чим гарніше і сонячніше стає щоранку, тим більше зростає наша любов до вас, до вашої країни, до вашого великого вождя із зас*яного пітерського підворіття, до вашої армії переможців пралок і любителів розстрілювати у спину, до ваших ґвалтівників, ракетників і артилеристів. Чим яскравіше сонце, яке сходить над Україною, тим жаркіше полум'я, в якому ви горите. І це не фігура мови.

Історичний вузол розрубає Україна

У НАТО ми чи не в НАТО, будемо ми там чи не будемо, ми вирішимо наші з вами територіальні суперечки. Вирішимо єдино зрозумілим вам способом. Ви ж знаєте, про який спосіб йдеться, так?

Ви досягли свого! Росія і російська зброя дійсно знову набули статусу легендарних – легендарних брехунів, легендарних мародерів, легендарних ґвалтівників і легендарних лузерів.

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Нова міфологія ваших "перемог" досі димиться під Чорнобаївкою, іржавіє під Києвом та на Харківській окружній, гниє під Черніговом, Сумами та Миколаєвом.

Сподіваюся, що й шведи згадають Полтаву! Ми точно нічого вами створеного не забудемо. Не забудемо і не пробачимо.

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