Выборочный терроризм

И это не циничная ложь, а такая же чистая правда, как "денацификация" и "демилитаризация фашистов и наркоманов, которые засели в Киеве". Ведь успели ударить за полчаса до неизбежного приступа, закрыли грудью матушку-Россию!

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А против Швеции и Финляндии в НАТО – ну какие возражения! Все ок. Пусть идут… Выборгу приготовиться, господа россияне. У вашей страны нет соседей, с которыми бы ни было территориальных конфликтов. Если вы рядом – это уже конфликт.

Чем красивее и солнечнее становится каждое утро, тем больше растет наша любовь к вам, к вашей стране, к вашему великому вождю из засеянной питерской подворотни, к вашей армии победителей стиралок и любителей расстреливать в спину, к вашим насильникам, ракетчикам и артиллеристам. Чем ярче восходящее над Украиной солнце, тем жарче пламя, в котором вы горите. И это не фигура речи.

Исторический узел разрубит Украина

В НАТО мы или не в НАТО, будем ли мы там или не будем, мы разрешим наши с вами территориальные споры. Решим единственно понятным вам способом. Вы же знаете, о каком способе идет речь, да?

Вы добились своего! Россия и российское оружие действительно снова приобрели статус легендарных – легендарных лжецов, легендарных мародеров, легендарных насильников и легендарных лузеров.

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Новая мифология ваших "побед" до сих пор дымится под Чернобаевкой, ржавеет под Киевом и Харьковской окружной, гниет под Черниговом, Сумами и Николаевом.

Надеюсь, что и шведы вспомнят Полтаву! Мы точно ничего вами созданного не забудем. Не забудем и не простим.

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