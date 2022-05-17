В настоящее время оккупированный Донецк остался без воды из-за принудительной мобилизации специалистов. Восстановить работу сетей некому, поскольку всех работников водоканала принудительно "мобилизовали" в ряды оккупационных войск.

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"Все ушли на фронт"

По информации с места событий, главный инженер горводоканала, который хоть как-то мог решить проблему, мобилизован. Кроме него, 35 специалистов водоканала также на фронте. Проблема с водой остается нерешенной.

Аналогичная ситуация с электриками, которых также "мобилизовали", а оборудование насосной станции было "разворовано".

Примечательно, что еще в начале апреля главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что воду дончанам и дальше планируют подвозить. А решится проблема только после "освобождения территории республики".

Под "освобождением" Пушилин подразумевает захват российскими оккупантами всей территории Донецкой области.

Последствия "мобилизации"

Из-за массового призыва работников критической инфраструктуры оккупированным территориям Луганской и Донецкой областей "светит" не только гуманитарная катастрофа, но и демографический кризис. На улицах городов, подконтрольных ЛДНР, мужчин почти не видно: их либо уже забрали на войну, либо они скрываются от мобилизации.

На мужчин призывного возраста в ОРДЛО практически начата охота: их ищут по домам, на работе, на улице, пытаются обманом заманить в военкоматы и угрожают штрафами или увольнениями. Под принудительную мобилизацию попадают все жители квазиреспублика в возрасте от 18 до 65 лет. Среди попавших в плен ВСУ – учителя, шахтеры и рабочие без военной подготовки.

По моему мнению, за счет принудительной мобилизации в ОРДЛО Кремль пытается компенсировать нехватку регулярных войск, понесших серьезные потери в Украине.

Дело в том, что общую мобилизацию в РФ, согласно российским законам, может объявить только президент страны и только при условии, что военные действия будут идти непосредственно на территории Российской Федерации. Москва пытается перекрыть эти пробелы участниками частных военных кампаний, членами так называемого "кадыровского спецназа" и, прежде всего, мобилизованными жителями временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

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На убой

Следует отметить, что принудительно мобилизованных граждан гонят на передовую, как скот на убой. При том, что эти люди обычно не имеют никакой военной подготовки или боевого опыта.

Напомним, в планах мобилизации "ДНР" и "ЛНР", речь идет о наращивании численности 1-го и 2-го армейских корпусов квазиреспублик до 100 тысяч.

Впрочем, в Кремле озабочены провалом плана привлечения "пушечного мяса" на оккупированных территориях. Поэтому на днях в Луганск отправили специальную комиссию для проверки боевой готовности российских войск во главе с так называемым "куратором".