Так бьется сердце нации

В ней – взмахи рук на блокпостах, в ней – мало питьевой воды, всегда мало, черт, в ней – пыль, ветер февральской весны и что-то неуловимое и очень настоящее.

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В ней – жизнь здесь и сейчас, в ней – некрологи в этом долбанном фейсбуке, номера карт и адреса пейпалов, в ней – лязг тяжелого металла, запах разогретой резины и остатков дефицитного бензина.

Мы здесь очень-очень сейчас живем. Может, не так, как хотели, может, больно, страшно, немного глупо – но мы как раз живем, дышим глубоко, если плачем, то изнутри, а если смеемся, то настолько искренне, что этот чудесный чертов мир ржет вместе с нами.

И если нам на роду написано воевать со всей этой хе*ней, то бл*ха-муха – мы будем делать это очень по-нашему. С улыбкой, кашлем, вечной сигаретой, стаканом отвратительного сладкого кофе и изо всех сил.

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Потому что у нас так выходит. Потому что в наших окнах – небо, на которое невозможно перестать смотреть. Потому что нам сейчас очень дорога наша страна. Она настоящая.

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