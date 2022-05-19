Про це 24 каналу розповів голова "Союзу українського селянства" Іван Томич. Над цією проблемою треба посилено працювати.

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"Стосовно ситуації з експортом зерна – вона тривожна. Чи є альтернативи? Частково є", – зазначив Томич.

За його словами, найголовнішою та вирішальною альтернативою є світовий тиск на розблокування українських портів, які можуть докорінно змінити ситуацію на продовольчих ринках багатьох країн.

Якщо згуртовано не тільки європейські, а й інші країни тиснутимуть на Росію, то шанси такі є. Зокрема, шляхом переговорів, можливо, у якихось питаннях,

– зауважив голова "Союзу українського селянства".

Зверніть увагу! За словами Дениса Шмигаля, Україна щодня втрачає 170 мільйонів доларів через заблоковані порти. Водночас експортні можливості нашої країни впали більше ніж на половину.

Якою є ситуація з посівною

Як розповів Томич, на українських територіях, які менше страждають від російської окупації, аніж, наприклад, Схід, вдалося засіяти понад 90% площ.

"Хочеться подякувати українським хліборобам, фермерам і селянам на українських територіях, де немає чобота окупанта, адже понад 90% площ засіяно. Це вже великий позитив у таких складних умовах. Хлібороби виконали свою місію", – додав голова "Союзу українського селянства".

Продовольча криза через дії Росії: що відомо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни проти України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема, через те, що з 24 лютого судноплавство у Чорному морі зупинено.

У Верховній Раді повідомили, що Росія вже викрала приблизно 400 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Блокада українських портів та мінування морських шляхів унеможливлюють експорт української сільськогосподарської продукції минулих врожаїв. Наразі лише у порту Одеса заблоковано 25 мільйонів тонн зерна, а загалом Україна через блокування портів Росією не може вивезти 90 мільйонів тонн зернових.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що у разі відсутності нового українського врожаю з портів у світі буде продовольча паніка. Зараз міжнародні партнери переплачують за зерно.

Голова "Союзу українського селянства" сказав, чи є альтернативи заблокованим портам: дивіться відео