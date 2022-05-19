Про це 24 каналу розповів голова "Союзу українського селянства" Іван Томич. Над цією проблемою треба посилено працювати.
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"Стосовно ситуації з експортом зерна – вона тривожна. Чи є альтернативи? Частково є", – зазначив Томич.
За його словами, найголовнішою та вирішальною альтернативою є світовий тиск на розблокування українських портів, які можуть докорінно змінити ситуацію на продовольчих ринках багатьох країн.
Якщо згуртовано не тільки європейські, а й інші країни тиснутимуть на Росію, то шанси такі є. Зокрема, шляхом переговорів, можливо, у якихось питаннях,
– зауважив голова "Союзу українського селянства".
Якою є ситуація з посівною
Як розповів Томич, на українських територіях, які менше страждають від російської окупації, аніж, наприклад, Схід, вдалося засіяти понад 90% площ.
"Хочеться подякувати українським хліборобам, фермерам і селянам на українських територіях, де немає чобота окупанта, адже понад 90% площ засіяно. Це вже великий позитив у таких складних умовах. Хлібороби виконали свою місію", – додав голова "Союзу українського селянства".
Продовольча криза через дії Росії: що відомо
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни проти України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема, через те, що з 24 лютого судноплавство у Чорному морі зупинено.
- У Верховній Раді повідомили, що Росія вже викрала приблизно 400 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
- Блокада українських портів та мінування морських шляхів унеможливлюють експорт української сільськогосподарської продукції минулих врожаїв. Наразі лише у порту Одеса заблоковано 25 мільйонів тонн зерна, а загалом Україна через блокування портів Росією не може вивезти 90 мільйонів тонн зернових.
- У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що у разі відсутності нового українського врожаю з портів у світі буде продовольча паніка. Зараз міжнародні партнери переплачують за зерно.
Голова "Союзу українського селянства" сказав, чи є альтернативи заблокованим портам: дивіться відео