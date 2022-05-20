Так называемое российское министерство иностранных дел уже давно превратилось в распространителя фейков. Только оно имеет несколько уровней. На международном уровне этим занимается глава этого ведомства Сергей Лавров. В ООН кремлевскую ложь распространяет Василий Небензя. А вот для обычных российских обывателей есть Мария Захарова.

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Именно она решила в очередной раз попугать всех "киевским режимом", "НАТО" и "нацизмом". Учитывая, что делала это она как спикер МИД и на государственном канале, то это и позиция всей российской власти.

В этот раз она не нашла ничего лучшего, чем прокомментировать вывоз Украиной зерна в страны НАТО. И якобы за это продовольствие Украина получает деньги и оружие от НАТО. "Это не нацизм, это что-то страшнее", – убеждена Захарова.

Правда, при этом Мария Захарова решила опустить многие неудобные для России вопросы в этой ситуации. А также продемонстрировать свое невежество в экономических вопросах.

Именно Россия блокирует украинские порты на Черном и Азовском морях.

У нашего государства нет возможности вывозить даже прошлогодний урожай. Ведь именно через порты происходила торговля продовольствием. Теперь они заблокированы российскими оккупантами.

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Железная дорога и автомобильное сообщение не способны в полной мере справиться с потерей портов и покрыть продаваемые объемы продовольствия. И потому мир может ожидать гуманитарного кризиса.

"Что-то страшнее – это ложь, с которой она сообщает на весь мир эту версию. На самом деле из-за блокады портов весь мир может почувствовать голод. И единственный способ этого избежать – это разблокировать Украину с Черного моря. Но вместо того, чтобы это сделать, Россия выдумывает очередной бред о якобы вывозе зерна из Украины в страны НАТО", – отметил журналист Сергей Лещенко.

Именно Россия отметилась похищением зерна с оккупированных территорий Украины.

Это зерно, которое предполагалось для местных жителей, а не на продажу. Вместо этого оккупанты решили доставить его через оккупированный Крым на материковую Россию. А часть продать. Правда, никто не хочет покупать краденое зерно, поэтому российские корабли никак не могут найти порт для его разгрузки.

С каких пор торговля продовольствием является "страшнее неонацизма"?

Сама Захарова отмечает, что Украина за это получает деньги. По мнению российских пропагандистов, Украина не может вести международную торговлю продовольствием.

Беспокоит ли их то, что в обмен на продовольствие Украина получает современное вооружение? Это называется бартером. Россия тоже к такому прибегала, когда обменивала оружие в обмен на продовольствие. При этом в обе стороны. Например, в 1999 году Украина передала России тяжелые бомбардировщики и крылатые ракеты в обмен на списание газового долга в размере 275 миллионов долларов. А уже в 2015 году тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев заявлял, что Россия рассматривает возможность продажи танков в Таиланде в обмен на продовольствие. В 2021 г. Россия могла продать свои самолеты Су-35 в Индонезию тоже в обмен на продовольствие, но в последний момент стороны не договорились.

Все-таки Россию беспокоит, что Украина получает оружие от стран НАТО? Именно благодаря ему удается более эффективно уничтожать оккупантов. Тогда это продолжение оправдания для российских избирателей о том, почему Россия терпит крах в войне против Украины.