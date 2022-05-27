Росія з самого початку планувала створити продовольчу кризу у світі

Однак, щоб задовольнити потреби у 2023 році, потрібно зупинити військові дії у Чорному морі. Про це американському виданню Newsweek розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

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Через те, що Росія блокує українські порти, наша держава не може експортувати продукцію за кордон. До повномасштабного вторгнення України щомісяця перевозила Чорним морем понад 6 мільйонів тонн зерна. Зараз експорт перенаправили через залізничні та автомобільні шляхи. Однак вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти. Наприклад, у квітні залізницею вивезли лише 617 тисяч тонн продукції.

За словами Устенка, Росія одразу планувала блокаду українських портів для створення продовольчої кризи у світі. Це робили для того, щоб тиснути на Захід у питанні санкцій та надання Україні зброї.

Росія хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю. Вона одночасно розігрує різні карти на одному столі – енергоресурси, їжа, плюс проводить свою "військову операцію" на нашій землі та руйнує інфраструктуру, а також знищує усі наші продовольчі запаси,

– зазначив чиновник.

Якщо бої припиняться, Україна може оперативно почати експорт

Зараз окупанти обстрілюють всі кораблі, які виходять у Чорне море. Однак якщо в регіоні оголосять припинення вогню, то судна з зерном можуть одразу вийти з порту.

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"Якщо бої припиняться, ми могли б зробити це майже одразу, тому що ми маємо доступ до основних портів", – наголосив Устенко.

Політик вважає, що єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі.

Зверніть увагу! За даними американського видання Reuters, Туреччина веде переговори з Україною та Росією. Їхня тема – відкриття коридорів для експорту українського зерна через протоку Босфор. Офіційно про переговори не повідомляли, адже видання стверджує, що вони мають конфіденційний характер.

До теми дивіться відео про те, що росіяни вивозять зерно та метал з окупованого Маріуполя: