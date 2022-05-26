Водночас Британія та США відкинули цю пропозицію країни-агресорки, передає 24 канал.

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Зокрема офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив, що Сполучені Штати відкидають пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Звичайно, ми не зніматимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Росії. Я думаю, ми маємо підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки та пропозиції з Росії,

– пояснив Прайс.

У США заявляють, що прагнення Росії використовувати продукти харчування та енергію як зброю – жахливо.

За словами Прайса, проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство у всьому світі та припинення росіянами блокади портів України можна вирішити лише шляхом припинення Росією цієї жорстокої війни проти України.

Представник Держдепартаменту США сказав, що Росія займається дезінформацією і відкинув твердження Росії про те, що продовольчу кризу викликали санкції проти країни-агресорки.

Британія також не готова піддаватися на шантаж Росії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив пропозицію Росії послабити проти Кремля санкції в обмін на коридор для експорту зерна з України.

Воллес закликав Росію дозволити Україні експортувати зерно, щоб допомогти тим країнам, де дефіцит зерна може спровокувати голод.

Закликаю Росію вчинити правильно – дати можливість Україні експортувати зерно та припинити його красти. Не говоритимемо про санкції, а будемо вчиняти правильно,

– сказав Воллес.

Також міністр оборони привітав пропозицію інших чорноморських країн, зокрема Туреччина, супроводжувати постачання зерна з України.

Нагадаємо, що 25 травня в МЗС Росії заявили, що готові були б надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море – в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Москва використовує питання продовольчої безпеки як зброю.

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