Один із них – військовий. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, повідомляє 24 канал.

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Росія заблокувала в портах понад 20 тисяч тонн зерна

За його словами, харчову безпеку можна забезпечити різними шляхами, зокрема і дипломатичним. Наша країна завжди пропонує насамперед такий шлях.

Але й показуємо, що можемо воювати, якщо люди не хочуть розмовляти,

– наголосив Зеленський.

Він пояснив, що Росія заблокувала майже всі порти, всі допустимі на сьогодні морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменя, соняшника тощо.

"Я сьогодні (21 травня – 24 канал) прем'єр-міністру в деталях розповів – Росія заблокувала 22 мільйонів тонн (зерна – 24 канал)", – відзначив президент.

Окупанти продовжують красти зерно

Зеленський наголосив, що окупанти потрохи крадуть це зерно з портів і "кудись" вивозять.

Ми знаємо, що таке "кудись" – точно розуміємо. Працюємо на рівні Міністерства закордонних справ. На рівні совісті з цією країною працювати неможливо. Тож працюємо інакше,

– сказав український лідер.

Росія створює харчову кризу

Він відзначив, що морські шляхи розблокувати дуже важливо. Адже якщо це не зробити, то буде друга криза, яку спровокувала Росія (після енергетичної).

"Зараз вона (Росія – 24 канал) зробить харчову кризу. Так воно і буде, якщо ми не розблокуємо для України шляхи – не допоможемо і країнам Африки, і країнам Європи, і країнам Азії, які потребують саме цих харчових продуктів", – наголосив президент.

Він додав, що розблокувати порти можна різними шляхами – одним із них є військовий. Тому Україна продовжує звертатись до партнерів із відповідними запитами щодо зброї.

Повний брифінг Володимира Зеленського та Антоніу Кошти: дивіться відео