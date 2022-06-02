Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" на Одещині Іван Русєв, повідомляє 24 канал.

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Мор риби біля Маріуполя

В акваторії Азовського моря маріупольці спостерігають початок мору риби, зокрема, дельфінів. Такі явища можливі в морі лише в період аномальної спеки в липні.

Враховуючи те, що температура повітря зараз значно нижча, можна зробити висновок про наявність хвороби в морській воді. Вочевидь, мор риби зумовлений війною Росії проти України.

Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням,

– написав Петро Андрющенко.

У Чорному морі гинуть дельфіни

Водночас Іван Русєв повідомляє про масовий мор дельфінів у Чорному морі. Еколог наголошує, що ссавці стали жертвами через повномасштабне вторгнення Росії. Як приклад, він наводить ситуацію, що нещодавно сталася в Болгарії. У гирлі річки Ропотамо, тобто в Чорному морі, з'явилося кілька дельфінів, які навіть не здатні були орієнтуватися і були дуже слабкими.

Деякі з дельфінів мали опіки від вибухів бомб або мін і вони вже не могли зорієнтуватися і звісно не могли шукати собі їжу,

– пише Іван Русєв.

За оцінками експертів, які оглядали ссавців, вони не могли їсти щонайменше 10 днів. Ті, які не обгоріли, зазнали внутрішніх пошкоджень і сильно постраждали. Таких поранених, або загиблих дельфінів у Чорному морі течею заносить на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччині і до берегів України.

Еколог каже, що в межах Нацпарку "Тузлівські лимани" на березі моря можна теж побачити мертвих дельфінів.

У різних місцях піщаного пересипу зустрічаються і мертві дельфіни, як наслідки війни рашистських варварів, які використовують потужні гідролокатори і дезорієнтують тварин,

– розповідає очільник науково-дослідного відділу парку.

Експерти припускають, що в Чорному морі з початку війни і до теперішнього часу, загинуло вже декілька тисяч дельфінів.

У Чорному та Азовському морях гине риба / Фото Івана Русєва та Петра Андрющенка

Тварини підриваються на мінах і розтяжках

Внаслідок російської агресії гине дуже багато тварин. Зокрема, в зоні відчуження вони часто підриваються на мінах чи ротяжках. Через "сліди" росіян у лісах також можуть виникати пожежі.

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