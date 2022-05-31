Російські військові їдять собак в Україні

У Службі безпеки України опублікували моторошну інформацію, яка не вкладається у голову здорової людини. Російські військові у Херсонській області з'їли йоркширського тер'єра.

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Про це свідчить переписка російського військового у телеграмі, яку перехопила СБУ. Під час розмови з товаришем окупант заявив, що їхня ситуація вкрай погана. Солдатам країни-агресорки доводиться їсти собак.

Зокрема, він написав, що вони з'їли йоркширського тер'єра.

Все х*ево. Нас укри е*ут, як молодих. Собак їмо, їсти нічого. Сьогодні йорка їли. Йоркширський тер'єр,

– написав росіянин, який перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Російський загарбник нарікає, що в них немає продуктів через те, що в армії відсутня логістика. Продукти банально не можуть доставити.

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Друг окупанта у повідомленнях написав, що в Росії пропагандисти заявляють про успішність так званої "спецоперації". Та військовий, який вже, мабуть, побачив міць ЗСУ, порадив приїхати у зону бойових дій і пересвідчитися, що все не так, як розповідають пропагандисти.

З відчаю російський військовий просить у друга позичити грошей, щоб придбати якісь харчі в Херсоні.

Звірства росіян над тваринами

Російська агресія призводить не тільки до загибелі людей та пошкоджень інфраструктури. Також страждають і тварини, які навіть не розумію, що відбувається. Окупанти руйнують притулки, екопарки, зоопарки тощо.

Про звірства російських військових стало відомо після того, як було деокуповано Київську область. Українці стали свідками того, що окупанти масово та жорстоко вбивали тварин.

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Зокрема, у Гостомелі загарбники спалили стайню, в якій було понад 30 коней. Також завдяки перехопленим розмовам стало відомо, що росіяни їли тварин. Після того, як вони винищили гусей та курей, росіяни перейшли на собак. Один з військових з Росії хвастався, що вони приготували алабая.

Жахливі наслідки звірств росіян змогли зафіксувати у Ворзелі, що на Київщині. Там від собаки залишилися тільки лапи, які росіяни прибили до драбини.

Російські військові жорстоко вішали собак з допомогою шурупів, після чого "розбирали" нещасних песиків та їли їх. Страшно й те, що загарбники залишили рештки тварин посеред подвір'я.

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