У МВС показали вівчарку, яка перейшла на сторону добра

У соцмережах Міністерства внутрішніх справ України показали фото вівчарки, яка раніше служила в Росгвардії. Втім, місяць тому собака потрапила до українських військових, й вже вражає своїми успіхами.

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Вівчарка служила у Росгвардії, але після розгрому росіян в одному з районів Миколаївської області потрапила до Нацгвардії,

– йдеться в повідомлені.

За місяць тварина змогла вивчити всі необхідні команди українською мовою та, як зазначають у МВС, все розуміє.

В коментарях користувачі зазначили, що "собака — інтелектуальна істота та розуміє, що правда на стороні України".

Пес Патрон

Чотирилапий друг рятувальників пес Патрон продовжує допомагати зачищати територію після російських окупантів. Пес знаходить вибухонебезпечні предмети, які залишили війська агресора, зокрема на території Чернігівщини. Рятувальники ДСНС називають його своїм талісманом.

Нещодавно персонаж польського мультика Лехослава Маршалека Рекс передав привіт героїчному Патрону. На сторінці фундації творців стрічки опублікували милу ілюстрацію.

Під час візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо до Києва президент нагородив українських піротехніків, що працюють за стандартами Канади. Серед них в Офісі Президента був і пес Патрон.

Трюдо висловив захват українським героїчним песиком. Він зазначив, що той допоміг українській армії знешкодити понад 200 вибухових предметів і допомагає навчати дітей щодо безпеки поведінки із мінами.

До речі, Патрон, який є відвертим фанатом сиру, має власну сторінку в інстаграмі, де за ним стежать понад 180 тисяч підписників. Нещодавно чотирилапому рятувальнику присвятили низку крутих малюнків. З Патроном вже познайомився телеведучий Дмитро Комаров та відомий тревел-блогер Антон Птушкін.

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