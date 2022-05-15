В МВД показали овчарку, которая перешла на сторону добра

В соцсетях Министерства внутренних дел Украины показали фото овчарки, ранее служившей в Росгвардии. Впрочем, месяц назад собака попала к украинским военным, и уже поражает своими успехами.

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Овчарка служила в Росгвардии, но после разгрома россиян в одном из районов Николаевской области попала в Нацгвардию,

– говорится в сообщении.

Через месяц животное смогло изучить все необходимые команды на украинском языке и, как отмечают в МВД, все понимает.

В комментариях пользователи отметили, что "собака – интеллектуальное существо и понимает, что правда на стороне Украины".

Пес Патрон

Четвероногий друг спасателей, пес Патрон, продолжает помогать зачищать территорию после российских оккупантов. Пес находит взрывоопасные предметы, которые бросили войска агрессора, в частности, на территории Черниговской области. Спасатели ГСЧС называют его своим талисманом.

Не так давно персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал привет героическому Патрону. На странице фонда создателей фильма опубликовали милую иллюстрацию.

В ходе визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев президент наградил украинских пиротехников, работающих по стандартам Канады. Среди них в Офисе Президента был и пес Патрон.

Трюдо выразил восторг украинским героическим песиком. Он отметил, что тот помог украинской армии обезвредить более 200 взрывных предметов и помогает учить детей безопасности поведения с минами.

Кстати, Патрон, откровенный фанат сыра, имеет собственную страницу в инстаграме, где за ним следят более 180 тысяч подписчиков. Недавно четырехлапому спасателю посвятили ряд крутых рисунков. С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин .

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