Про такий вчинок другої армії світу розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він назвав орків "справжньою катастрофою".

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Вони вчора виїжджали, обстрілювали селище, перелякані з автомата розстріляли гуся. Він (рашист – 24 канал) вибіг, обіс*аний весь, схопив гуся. Я думав, він живим його з'їсть,

– сказав Кім.

Чиновник додав, що невдовзі почнуться дощі. Тоді загарбники сидітимуть в калюжах: "Всі перехворіють і самі здохнуть". За словами Кіма, ЗСУ вибивають рашистів "потихенько", а ті підло стріляють ракетами у сплячих солдатів.

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