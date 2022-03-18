Росіяни щодня обстрілюють Миколаїв.
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Відомо, що половина персоналу зоопарку евакуювалася, а деякі чоловіки пішли воювати.
Водночас директор вирішив залишитися, щоб не кидати тварин. За його словами, через галас сирен та обстріли тварини в сильному стресі.
Дивіться фото наляканих тварин з Миколаївського зоопарку:
Додамо, що Миколаївська область тримає оборону, поступово відтісняючи ворога. Нашим захисникам вдалося прогнати росіян зі ще одного населеного пункту, який ті напередодні окупували. Успішну операцію провели прикордонники спільно з морськими піхотинцями.