Россияне каждый день обстреливают Николаев.
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Известно, что половина персонала зоопарка была эвакуирована, а некоторые мужчины пошли воевать.
В то же время, директор решил остаться, чтобы не бросать животных. По его словам, из-за шума сирен и обстрелов животные в сильном стрессе.
Смотрите фото напуганных животных из Николаевского зоопарка:
Добавим, что Николаевская область держит оборону, постепенно оттесняя врага. Нашим защитникам удалось прогнать россиян из еще одного населенного пункта, который накануне оккупировали. Успешную операцию провели пограничники вместе с морскими пехотинцами.