Об этом рассказал лава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что артиллерия и системы залпового огня российской армии целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного.
Ранее Стабильно тяжелая ситуация, – Гайдай об обстрелах Луганщины
Города превратились в руины
За несколько недель россияне превратили эти два уютные, полные студенческой молодежи города почти в руины. Эти изверги открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности,
– сказал Гайдай.
Глава ОВА считает, что цель россиян – опустошить населенные пункты, чтобы у жителей не было ни жилищ, ни коммуникаций.
В Северодонецке россияне обстреляли "Градами" старые районы. Было повреждено или разрушено шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.
Сложная ситуация в Рубежном
Сложная ситуация и в Рубежном. Здесь за ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых. На этом россияне не остановились: утром они открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Количество жертв и разрушений уточняют.