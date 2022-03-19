О таком поступке второй армии мира рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он назвал орков "настоящей катастрофой".

Важно Из-за постоянных обстрелов и звуков сирен животного в Николаевском зоопарке в стрессе: печальные фото

Они вчера уезжали, обстреливали поселок, испуганные из автомата расстреляли гуся. Он (рашист – 24 канал) выбежал, обос*анный весь, схватил гуся. Я думал, он живым его съест,

– сказал Ким.

Чиновник добавил, что вскоре начнутся дожди. Тогда захватчики будут сидеть в лужах: "Все переболеют и сами сдохнут". По словам Кима, ВСУ выбивают рашистов "потихоньку", а те подло стреляют ракетами в спящих солдат.

На тему смотрите видео о самом большом страхе россиян: