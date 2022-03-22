Про це повідомила власниця стайні Олександра. За її словами, фото обгорілих трупів тварин вона отримала 21 березня. Надіслав їх її знайомий, якому вдалось пробратись на згарище.

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Рашисти спалили живцем коней

За словами власниці, вже 24 лютого вона не могла потрапити до стайні. Водночас російські загарбники наказали конюхам, які там працювали, піти звідти до початку березня.

Інакше погрожували застрелити всіх коней. Не застрелили, то спалили. За моїми даними, приблизно 13 березня,

– розповіла Олександра.

Вона зазначила, що поки 5 – 7 коней тиняються десь між Гостомелем та Бучею. Власниця конюшні зауважила, що вони зможуть прогодуватись самі, головне, аби не потрапили під обстріл.

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"Після війни все відбудую"

Отримані фото згорілих коней Олександра надіслала їхнім колишнім власникам для впізнання. Як вона зазначила, багато тварин належали діткам 7 – 10 років.

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"Стайня – це що, військовий об'єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов'язково відбудую. І коня обов'язково назву "Російський корабель іди нах*й", – зауважила Олександра.

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Одна зі спалених тварин, яку впізнали власники / Фото КСК Александрия

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