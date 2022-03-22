Об этом сообщила владелица конюшни на странице конно-спортивного клуба в фейсбуке. По ее словам, до лошадей невозможно было добраться, поскольку оккупанты никого не пропускали.

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Рашисты сожгли заживо лошадей

Как отметила владелица, российские захватчики заняли конюшню и провели там 10 дней. После этого разнесли ее вдребезги.

Одну из конюшен разбомбили, а часть лошадей сожгли заживо,

– рассказала Александра.

В то же время она добавила, что нескольким животным таки удалось убежать. Отмечается, что они сейчас слоняются где-то между Гостомелем и Бучей.

Жизнь конно-спортивного клуба до прихода оккупантов / Фото КСК Александрия

Подготовили все, чтобы вывезти лошадей

Хозяйка конно-спортивного клуба отметила, что она вместе с работниками подготовили все, чтобы попытаться эвакуировать лошадей. Однако не успели.

"Мы приготовили ипподром и коневозы на все случаи жизни. Впрочем попытка была надеждой в розовых очках!", – отметила владелица.

Конно-спортивный клуб после прихода российских нелюдей / Фото 18+ КСК Александрия

Мир будет знать, кто такие россияне

Владелица отметила, что любила каждого своего питомца. Однако теперь их обгоревшие трупы едят одичавшие голодные собаки, которые остались без хозяев.

"Эти преступления мы не дадим никогда забыть! Весь мир будет смотреть на россиян, а видеть исключительно убийц и разрушителей! Садистов и лицемеров!", – пообещала женщина.



Одно из сожженных животных, которое опознали владельцы / Фото КСК Александрия

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