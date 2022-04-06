Наслідки варварських вчинків росіян

Наслідки звірства росіян над тваринами зафіксував на відео Сергій Місюра у Ворзелі, повідомляє 24 канал. На приватному подвір'ї знайшли собачі лапи, які приковані до драбини.

Варте уваги У притулку на Київщині за час окупації загинули понад 300 тварин

Російські військові жорстоко вішали собак з допомогою шурупів. На місці події сліди крові та шерсті бідолашних тваринок. Окупанти "розбирали" нещасних песиків та їли їх.

Повідомляється, що на одній драбині окупанти "розібрали" мінімум двох собак. Тельбухи тварин дикі росіяни складали в пакети.

У Ворзелі росіяни їли собак – відео (увага, відео містить вразливі кадри)

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