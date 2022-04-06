Последствия варварских поступков россиян

Последствия зверств россиян над животными запечатлел на видео Сергей Мисюра в Ворзеле, сообщает 24 канал. На частном дворе нашли собачьи лапы, прикованные к лестнице.

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Российские военные жестоко вешали собак с помощью саморезов. На месте происшествия следы крови и шерсти бедных животных. Оккупанты "разбирали" несчастных собачек и ели их.

Сообщается, что на одной лестнице оккупанты "разобрали" минимум двух собак. Потроха животных дикие россияне складывали в пакеты.

В Ворзеле россияне ели собак – видео (внимание, видео содержит ужасающие кадры)

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